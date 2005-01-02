Веткина (Осипова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веткина (Осипова) Ольга

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

24.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1958

Отец: Осипов Алексей

Мать: Осипова Зинаида

Россия, Воронеж
Бракосочетание
1987

Муж: Веткин Александр

Россия, Псков
Рождение ребёнка
01.02.1988

Дочь: Сухарева Александра

Отец ребёнка: Веткин Александр

Россия, Псков
Рождение ребёнка
13.11.1991

Сын: Веткин Максим

Отец ребёнка: Веткин Александр

Россия, Воронеж
Развод
Около 1995

Муж: Веткин Александр

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