Веткина (Осипова) Ольга
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения24.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1958
Отец: Осипов Алексей
Мать: Осипова Зинаида
Россия, Воронеж
Бракосочетание
1987
Муж: Веткин Александр
Россия, Псков
Рождение ребёнка
01.02.1988
Дочь: Сухарева Александра
Отец ребёнка: Веткин Александр
Россия, Псков
Рождение ребёнка
13.11.1991
Сын: Веткин Максим
Отец ребёнка: Веткин Александр
Россия, Воронеж
Развод
Около 1995
Муж: Веткин Александр