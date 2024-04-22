Фокин Иван Отец бабушки
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Ранение
28.08.1914
43-й пехотный Охотский полк https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11041423/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DФокин%26first_name%3Dиван%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nag... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область