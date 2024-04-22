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Фокин Иван Отец бабушки

Место рождения

Слобода, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Ранение
28.08.1914
43-й пехотный Охотский полк https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11041423/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DФокин%26first_name%3Dиван%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nag... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Акулина Мать бабушки

Смерть
1933
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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