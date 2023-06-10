Цветкова (Денисова) Вера Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Денисова) Вера Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1988

Дочь: Цветкова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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