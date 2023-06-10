Цветкова (Денисова) Вера Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1988
Дочь: Цветкова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности