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Сафронова Кристина Анатольевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2010

Отец: Сафронов Алексей Алексеевич

Мать: Сафронова Юлия Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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