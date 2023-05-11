Колесникова (Книга) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Книга) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1937

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1937

Отец: Книга Иван Викторович

Мать: Книга (Барабонова) Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1966

Дочь: Колесникова Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Колесников Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.10.1968

Дочь: Колесникова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Колесников Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1971

Сын: Колесников Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Колесников Юрий Дмитриевич

Смерть
2020

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