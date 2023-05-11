Колесникова (Книга) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1937
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1966
Дочь: Колесникова Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Колесников Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.10.1968
Дочь: Колесникова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Колесников Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1971
Сын: Колесников Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Колесников Юрий Дмитриевич
Смерть
2020