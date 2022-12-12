Назарова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Назаров Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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