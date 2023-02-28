Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.
Дочь: Iоаннова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно