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Иван Васильевич

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Место рождения

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Сын: Iоаннов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.

Дочь: Iоаннова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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