Шарафутдин Зиганшин
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Зиганша Бикбовов
Мать: Шамсибану
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шамсикамал Шарафутдинова
Мать ребёнка: Сарбиямал
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Сарбиямал
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шамсинур Шарафутдиновна
Мать ребёнка: Сарбиямал
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Магиряман Шарафутдиновна
Мать ребёнка: Сарбиямал
Место жительства
Неизвестно