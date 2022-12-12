Шарафутдин Зиганшин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафутдин Зиганшин

Шарафутдин Зиганшин

avatar

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Зиганша Бикбовов

Мать: Шамсибану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Низамбутдин Шарафутдинов

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Минниахмет Шарафутдинов

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шамсикамал Шарафутдинова

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Фаррахитдин Шарафутдинов

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шамсинур Шарафутдиновна

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Магиряман Шарафутдиновна

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close