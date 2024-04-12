Спасов Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
14.09.2009
Сын: Спасов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Беляева Любовь Викторовна