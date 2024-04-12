Спасов Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпасов Дмитрий Анатольевич

Спасов Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
14.09.2009

Сын: Спасов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Викторовна

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