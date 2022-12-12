Даннер (Danner) Мария Магдалена (Maria Magdalena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даннер (Danner) Мария Магдалена (Maria Magdalena)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

11.09.1761

Дата смерти

1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1761

Отец: Даннер Каспар

Мать: Пфафф Маргарета

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
11.09.1761
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1786

Сын: Клейн Лоренц

Отец ребёнка: Клейн Филипп

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клейн Филипп

Смерть
1811 ст.
Лиманское, Одеська область
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