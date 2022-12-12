Даннер (Danner) Мария Магдалена (Maria Magdalena)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения11.09.1761
Дата смерти1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1761
Отец: Даннер Каспар
Мать: Пфафф Маргарета
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
11.09.1761
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1786
Сын: Клейн Лоренц
Отец ребёнка: Клейн Филипп
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клейн Филипп
Смерть
1811 ст.