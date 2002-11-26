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Ковин Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2002

Отец: Ковин Алексей

Мать: Ковина Елена Николаевна

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