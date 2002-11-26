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Ковин Виктор Алексеевич
Ковин Виктор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.2002
Пол
Мужской
Отец
Ковин Алексей
Мать
Ковина (Казанцева) Елена Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.2002
Отец:
Ковин Алексей
Мать:
Ковина Елена Николаевна
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