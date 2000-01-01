Харченко Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Фаддей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: Меркескина Федосья Фаддеевна

Мать ребёнка: Харченко Ефимия

хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Ефимия

Смерть
Неизвестно
х. Холодные Ключи Тюльганского района (стар. Троицкого района)
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