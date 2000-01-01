Харченко Фаддей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: Меркескина Федосья Фаддеевна
Мать ребёнка: Харченко Ефимия
хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харченко Ефимия
Смерть
Неизвестно
х. Холодные Ключи Тюльганского района (стар. Троицкого района)