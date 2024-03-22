Хакимов Якуп Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Якуп Хакимович

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Место рождения

Старые Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Хаким Гаффарович

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1923

Сын: Хакимов Габдэлахат Якупович

Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хакимов Анвар Якупович

Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна

Яссы-Тугай, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1928

Дочь: Юсупова Мунавара Якуповна

Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна

Рождение ребёнка
10.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Садыкова Альфия Якуповна

Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна

Смерть
?.02.1942
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