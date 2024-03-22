Хакимов Якуп Хакимович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Хаким Гаффарович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1923
Сын: Хакимов Габдэлахат Якупович
Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна
Яссы-Тугай, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1928
Дочь: Юсупова Мунавара Якуповна
Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна
Рождение ребёнка
10.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Садыкова Альфия Якуповна
Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабитова Магинур Садыковна
Смерть
?.02.1942