Тимакова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимакова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1891 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1917

Сын: Тимаков Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Тимаков Кузьма

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимаков Кузьма

Смерть
Неизвестно
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