Тимакова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1917
Отец ребёнка: Тимаков Кузьма
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимаков Кузьма
Смерть
Неизвестно