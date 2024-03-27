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Сагадатбану Гарифулла Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

01.09.1916

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1916

Отец: Гарифулла Фазлулла Улы

Мать: Галия

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадрутдинов Гильмутдин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадрутдинов Гильмутдин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадрутдинов Гильмутдин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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