Сагадатбану Гарифулла Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения01.09.1916
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1916
Отец: Гарифулла Фазлулла Улы
Мать: Галия
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1947
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1949
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1952
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии