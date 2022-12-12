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Рылин Антон Григорьевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Рылянин Григорий

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Симонова Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рылин Василий Антонович

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Баранова Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Рылин Ефим Антонович

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Рылина Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Рылина Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Цуканова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылина Фотинья Митрофановна

Смерть
1770
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