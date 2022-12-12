Рылин Антон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Рылянин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Симонова Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Баранова Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рылин Ефим Антонович
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Рылина Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Рылина Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Цуканова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Рылина Фотинья Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770