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Сырчиков Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1852

Отец: Сырчиков Иван Григорьевич

Мать: Сырчикова Наталья Петровна

Ф.37.Оп.2.Д.384 — Метрическая книга Иоанновская церковь, Соликамский уезд, Ивановская вол., с. Ивановское, 1852 год
Крещение
10.08.1852
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Сырчикова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Сырчикова Анна Александровна

http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1537840
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчикова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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