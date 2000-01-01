Сырчиков Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1852
Ф.37.Оп.2.Д.384 — Метрическая книга Иоанновская церковь, Соликамский уезд, Ивановская вол., с. Ивановское, 1852 год
Крещение
10.08.1852
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Сырчикова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Сырчикова Анна Александровна
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1537840
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно