Телепов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телепов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917

Отец: не указан

Мать: Телепова Анна Петровна

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