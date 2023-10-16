Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1809

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
07.04.1811

Сын: Семеон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.11.1813

Сын: Шевелев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.06.1816

Дочь: Шевелева Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
24.01.1819

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
26.08.1823

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
03.02.1825

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
10.10.1830

Дочь: Праскева Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Емельянов

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Емельянов

Смерть
Неизвестно
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