Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1809
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
07.04.1811
Сын: Семеон Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.11.1813
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.06.1816
Дочь: Шевелева Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
24.01.1819
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
26.08.1823
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
03.02.1825
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
10.10.1830
Дочь: Праскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Емельянов
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Емельянов
Смерть
Неизвестно