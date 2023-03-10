Михеев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Михаил Иванович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Михеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне