Михеев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Михаил Иванович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Михеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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