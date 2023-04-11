Мякинен Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мякинен Алексей
Мать: Мякинен Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мякинен Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Мякинен Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякинен Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Мякинен Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мякинен Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мякинен Сергей