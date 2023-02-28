Трусков Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусков Олег Юрьевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

27.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.2005

Дочь: Трускова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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