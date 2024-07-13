Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна 05.02.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна

Место рождения

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.02.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904 ст.

Отец: Чернышев Петр Дмитриевич

Мать: Чернышева Варвара Ивановна

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Николай Герасимович

Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Журавлев Петр Герасимович

Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Журавлева Нина Герасимовна

Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович

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