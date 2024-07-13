Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения05.02.1904 ст.
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Николай Герасимович
Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Виктор Герасимович
Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Журавлев Петр Герасимович
Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Журавлева Нина Герасимовна
Отец ребёнка: Журавлев Герасим Владимирович