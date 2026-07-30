(Княжна Кудашева) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

(Княжна Кудашева) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1836

умерла Неизвестно

Мать
Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА1806 г.р.
Отец
Князь Кудашев СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ29.05.1795 г.р.
Супруги
Гудим-Левкович АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1840 г.р.
Дети
(Гудим-Левкович) МАТИЛЬДА АЛЕКСЕЕВНА1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Князь Кудашев СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Мать: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудим-Левкович АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Гудим-Левкович) МАТИЛЬДА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Гудим-Левкович АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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