(Княжна Кудашева) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
женский, родилась 1836
умерла Неизвестно
МатьКнягиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА1806 г.р.
ОтецКнязь Кудашев СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ29.05.1795 г.р.
Супруги
Гудим-Левкович АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1840 г.р.
Дети
(Гудим-Левкович) МАТИЛЬДА АЛЕКСЕЕВНА1868 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Гудим-Левкович) МАТИЛЬДА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Гудим-Левкович АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть
Неизвестно