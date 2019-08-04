Гусева (Лопаткина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1932
Дата смерти04.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1932
Рождение ребёнка
09.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2019
Причина смерти: Заблудилась в лесу
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область