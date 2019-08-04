Гусева (Лопаткина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Лопаткина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1932

Дата смерти

04.08.2019

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1932

Отец: Лопаткин Алексей Дмитриевич

Мать: Лопаткина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Александр Александрович

Смерть
04.08.2019
Причина смерти: Заблудилась в лесу
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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