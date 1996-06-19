Зинченко (Прокофьева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1943
Дата смерти19.06.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1943
Отец: Прокофьев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.1996
Причина смерти: Рак груди