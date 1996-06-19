Зинченко (Прокофьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Прокофьева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1943

Дата смерти

19.06.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1943

Отец: Прокофьев Федор

Мать: Распопина (Распопина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.1996
Причина смерти: Рак груди

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