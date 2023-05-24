Кандидатов Александр Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Кандидатов Игнатий Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кандидатов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кандидатов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кандидатов Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана