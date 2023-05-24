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Кандидатов Александр Игнатьевич

Место рождения

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

Около 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Кандидатов Игнатий Дементьевич

Мать: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кандидатов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кандидатов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кандидатов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд

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