Бурай Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурай Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.

Дочь: Бурай Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бурай Александра Павловна

Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Дворянский титул
1912 ст.
Дворянин Рыльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурай Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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