Федосеева (Гантимурова) Татьяна Деонисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Гантимурова) Татьяна Деонисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Федосеев Петр Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
18.07.1887

Сын: Федосеев Константин Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мунгалова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Сафронова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1921
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