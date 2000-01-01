Федосеева (Гантимурова) Татьяна Деонисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1886
Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
18.07.1887
Сын: Федосеев Константин Иванович
Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мунгалова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Сафронова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1921