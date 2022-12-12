Тимофей Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Козьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тимофеев Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
09.01.1845

Сын: Тимофеев Иван

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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