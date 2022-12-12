Тимофей Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тимофеев Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1845
Сын: Тимофеев Иван
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна
Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно