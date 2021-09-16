Кутенко Владимир
Место рожденияс. Антоновка Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения20.12.1972
Дата смерти16.09.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1972
Отец: Кутенко Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Людмила
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.02.2003
Сын: Кутенко Александр
Мать ребёнка: ?
Смерть
16.09.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно