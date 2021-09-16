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Кутенко Владимир

Место рождения

с. Антоновка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

20.12.1972

Дата смерти

16.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1972

Отец: Кутенко Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Людмила

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.02.2003

Сын: Кутенко Александр

Мать ребёнка: ?

Смерть
16.09.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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