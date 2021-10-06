Кириллова Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1928
Сын: Кириллов Герасим Устинович
Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Мария Устиновна
Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович
д. Мошна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов ?
Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов ?
Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Зоя Устиновна
Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно