Кириллова Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1928

Сын: Кириллов Герасим Устинович

Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Мария Устиновна

Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович

д. Мошна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов ?

Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов ?

Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Зоя Устиновна

Отец ребёнка: Кириллов Устин Мануилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Устин Мануилович

Смерть
Неизвестно
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