Савченко (Богомякова) Светлана Борисовна
Место рожденияДессау, ГДР
Дата рождения23.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958
Дессау, ГДР
Бракосочетание
08.05.1978
Муж: не указан
Степь, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.01.1979
Дочь: Костюкова Лилия Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
18.04.1980
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Развод
24.05.1994
Муж: не указан
Поставы, Поставский район, Витебская область