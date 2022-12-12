Савченко (Богомякова) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Богомякова) Светлана Борисовна

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Место рождения

Дессау, ГДР

Дата рождения

23.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958

Отец: Богомяков Борис Васильевич

Мать: Богомякова Людмила Яковлевна

Дессау, ГДР
Бракосочетание
08.05.1978

Муж: не указан

Степь, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.01.1979

Дочь: Костюкова Лилия Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
18.04.1980

Сын: Савченко Михаил Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Развод
24.05.1994

Муж: не указан

Поставы, Поставский район, Витебская область
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