Пелагея Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Филипова

Пелагея Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Яковлев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Афанасий Борисов

Отец ребёнка: Борис Яковлев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Егор Борисов

Отец ребёнка: Борис Яковлев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сергей Борисов

Отец ребёнка: Борис Яковлев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тимофей Борисов

Отец ребёнка: Борис Яковлев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петр Борисов

Отец ребёнка: Борис Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.