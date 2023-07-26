Пелагея Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Афанасий Борисов
Отец ребёнка: Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Егор Борисов
Отец ребёнка: Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сергей Борисов
Отец ребёнка: Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тимофей Борисов
Отец ребёнка: Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Петр Борисов
Отец ребёнка: Борис Яковлев
Смерть
Неизвестно