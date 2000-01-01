Масковкин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масковкин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1911 и 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1911 и 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Брат моей бабушки Димитровой(Масковкиной Феклы Васильевны) после ухода на войну ничего о нем не знаем. По слухам с войны вернулся. Бабушка родом с х Мартыновского Новоаннинского района Волгоградской о... Показать все
Смерть
Неизвестно
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