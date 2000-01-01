Масковкин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1911 и 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1911 и 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Брат моей бабушки Димитровой(Масковкиной Феклы Васильевны) после ухода на войну ничего о нем не знаем. По слухам с войны вернулся. Бабушка родом с х Мартыновского Новоаннинского района Волгоградской о... Показать все
Смерть
Неизвестно