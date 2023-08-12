Антюшева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти22.09.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Антюшев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Антюшев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Антюшева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Антюшев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Антюшева Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Антюшев Михаил Федорович
Бракосочетание
С 1822 по 1827 ст.
Смерть
22.09.1839 ст.