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Антюшева Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

22.09.1839 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Антюшев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Антюшев Михаил Федорович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Антюшева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Антюшев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Антюшева Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Антюшев Михаил Федорович

Бракосочетание
С 1822 по 1827 ст.

Муж: Антюшев Михаил Федорович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
22.09.1839 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

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