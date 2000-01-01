Иванова Дарья Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Дарья Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майстра Франц

Мать: Майстра Мария

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Иванов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Штейнгауз Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Никитина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич

Смерть
Около 1917
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