Иванова Дарья Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майстра Франц
Мать: Майстра Мария
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Иванов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Штейнгауз Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Никитина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Алексеевич
Смерть
Около 1917