Климина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Климина Ирина Савиновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Климина Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Климин Савин Парамонович
Рождение ребёнка
09.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно