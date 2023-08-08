Климина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Климина Ирина Савиновна

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Климина Евдокия Савиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Климин Василий Савинович

Отец ребёнка: Климин Савин Парамонович

Рождение ребёнка
09.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Савин Парамонович

Смерть
Неизвестно
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