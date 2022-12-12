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Ларин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1762 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Ларин Василий

Мать: Ларина Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ларин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ларина Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ларин Егор Иванович

Мать ребёнка: Ларина Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ларин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ларина Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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