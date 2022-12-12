Ларин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Ларин Василий
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ларин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ларина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Ларин Егор Иванович
Мать ребёнка: Ларина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Ларина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно