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Карих вера павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карих василий григорьевич

Рождение ребёнка
30.11.1848

Сын: Карих павел васильевич

Отец ребёнка: Карих василий григорьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Карих авдотья васильевна

Отец ребёнка: Карих василий григорьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Карих илья васильевич

Отец ребёнка: Карих василий григорьевич

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