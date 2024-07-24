Карих вера павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1848
Отец ребёнка: Карих василий григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Карих авдотья васильевна
Отец ребёнка: Карих василий григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Карих василий григорьевич