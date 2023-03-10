Олонцев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонцев Алексей Петрович

Олонцев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1920

Отец: Олонцев Пётр Георгиевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close