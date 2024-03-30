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Верюжский Иннокентий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верюжский Алексей Петрович

Мать: Верюжская Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Верюжксий Варсонофий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Верюжская Каллисфения Автономовна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Верюжский Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Верюжская Каллисфения Автономовна

Рождение ребёнка
27.07.1879

Сын: Верюжский Николай Иннокентьевич

Мать ребёнка: Верюжская Каллисфения Автономовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верюжская Каллисфения Автономовна

Смерть
07.01.1889
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
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