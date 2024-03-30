Верюжский Иннокентий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Верюжксий Варсонофий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Верюжская Каллисфения Автономовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Верюжский Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Верюжская Каллисфения Автономовна
Рождение ребёнка
27.07.1879
Сын: Верюжский Николай Иннокентьевич
Мать ребёнка: Верюжская Каллисфения Автономовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1889
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область