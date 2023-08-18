Сураев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1971
Отец: не указан
Мать: Сураева Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1993
Мать ребёнка: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.2004
Сын: Сураев Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область