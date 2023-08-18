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Сураев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1971

Отец: не указан

Мать: Сураева Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1993

Сын: Сураев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
07.10.2004

Сын: Сураев Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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