Неизвестно Неизвестно (ж) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно (ж)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Александр

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Неизвестно (м)

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Мария

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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