Зыкова Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Зыков Фадей Парамонович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Зыкова Анна Фадеевна
Отец ребёнка: Зыков Фадей Парамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Александра Фадеевна
Отец ребёнка: Зыков Фадей Парамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно