Зыкова Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Екатерина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зыков Филипп Фадеевич

Отец ребёнка: Зыков Фадей Парамонович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Зыкова Анна Фадеевна

Отец ребёнка: Зыков Фадей Парамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Александра Фадеевна

Отец ребёнка: Зыков Фадей Парамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Фадей Парамонович

Смерть
Неизвестно
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