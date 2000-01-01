Мухаметова Рашида Мирсаяповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1971
Дочь: Мустафина Лариса Азифовна
Отец ребёнка: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загирова Алия Азифовна
Отец ребёнка: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаяхметова Флорида Азифовна
Отец ребёнка: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич
Бракосочетание
Неизвестно