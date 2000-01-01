Мухаметова Рашида Мирсаяповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметова Рашида Мирсаяповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1971

Дочь: Мустафина Лариса Азифовна

Отец ребёнка: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загирова Алия Азифовна

Отец ребёнка: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаяхметова Флорида Азифовна

Отец ребёнка: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамитов Азиф Мухамматгалиевич

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