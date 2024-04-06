Бакина (Зайцева) Фекла Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакина (Зайцева) Фекла Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Зайцев Илья Федорович

Мать: Зайцева Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бакина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бакина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Бакин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.01.1939

Дочь: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич

Смерть
18.02.1985
Похоронена в с. Солдатское Тербунского р-на, Липецкой области

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