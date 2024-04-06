Бакина (Зайцева) Фекла Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти18.02.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Зайцев Илья Федорович
Мать: Зайцева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бакина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бакина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1933
Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бакин Михаил Афанасьевич
Смерть
18.02.1985
Похоронена в с. Солдатское Тербунского р-на, Липецкой области