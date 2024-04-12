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Золото Иван Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.06.1906

Дата смерти

09.06.1906

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1906

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Христина Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-162,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-19,кадр-163.
Крещение
03.06.1906
ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-163,м/к-1906г.лист-162,зап.-41. | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Харлампия Джавлах сын - Авпаам и жена его Мария Константиновна
Смерть
09.06.1906
Причина смерти: Болезнь-послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-195,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-1-10,лист-195,зап.-34
Похороны
10.06.1906
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