Давыдов Борис Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.02.1956
Дата смерти01.08.2015
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1956
Убит злоумышленниками
Рождение ребёнка
28.07.1981
Дочь: Давыдова Александра Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.08.2015