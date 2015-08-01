Давыдов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Борис Владимирович

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Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.02.1956

Дата смерти

01.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

1981 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1956

Отец: Давыдов Владимир Васильевич

Мать: Давыдова Елена Андреевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Убит злоумышленниками
Рождение ребёнка
28.07.1981

Дочь: Давыдова Александра Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.2015
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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