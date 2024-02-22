Костыгина Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костыгина Августа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Костыгин Алексей Иоаннович

Отец ребёнка: Костыгин Иоанн Павлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Костыгина Ольга Иоанновна

Отец ребёнка: Костыгин Иоанн Павлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костыгин Иоанн Павлович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево
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